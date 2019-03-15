»صحة الطائف« تعزز الثقافة المجتمعية بإطلاق أكبر حملة للمشي

تطلق مديرية الشؤون الصحية بالطائف، غدًا الجمعة، فعالية المشي تحت شعار «امشي 30»، وذلك في ممشى حديقة الردف .

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الشؤون الصحية بالطائف عبدالهادي الربيعي، أن الحملة التي تطلقها المديرية تأتي تزامنًا مع الحملة التوعوية للمشي التي تطلقها وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة، برعاية من وزيرها الدكتور توفيق الربيعة.

وأشار الربيعي إلى أن الفعالية ستنطلق في الرابعة عصرًا بتعاون أمانة الطائف وفريق مشاة الطائف للرجال والنسا ، مشيرًا إلى أنها تستهدف جميع فئات المجتمع؛ لرفع الوعي الصحي وتعزيز الثقافة المجتمعية لدى المشاركين حول أهمية المشي وتأثير الإيجابي على الصحة.

وتتضمن الفعالية إقامة أركان توعوية ونقاط صحية للكشف عن (السكري، الضغط، محيط الخصر، الطول، الوزن، كتلة الجسم) تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة من أطباء وإخصائيي تغذية وتمارين رياضية.

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وأكد المتحدث الرسمي بمديرية الشؤون الصحية بالطائف أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلًا لجهود وزارة الصحة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

يُذكر أن وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يشارك غدًا الجمعة في الحملة التوعوية للمشي التي ستطلقها الصحة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك تحت شعار «امشي 30».

أفاد بيان صادر عن الوزارة، في وقت سابق، بأنّ انطلاق الفعالية سيبدأ من داخل ميدان جامعة الأميرة نورة بالرياض بعد صلاة العصر، كما ستنطلق فعاليات متزامنة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات، وتستمر لمدة شهر.

وأضافت أنّ الحملة تهدف إلى زيادة الوعي العام تجاه المشي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، كما أنَّه - المشي - يعزِّز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع، مشيرةً إلى أنّ المشي يساعد في تحسين المزاج، وكذلك المحافظة على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة، والمساعدة في نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلًا للجهود، التي تقوم بها وزارة الصحة؛ للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة.