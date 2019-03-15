طقس اليوم: موجة باردة على معظم مناطق المملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – موجة باردة على معظم مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض و الشرقية، و كذلك على مرتفعات الباحة وعسير وجازان ونجران.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي تتحول في فترة المساء غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج الى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول في فترة المساء إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.