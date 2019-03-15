السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما
أحبطت الشرطة الإيطالية سرقة لوحة ثمينة للرسام بيتر بروغل الأصغر من خلال خداع لصين سرقا نسخة مقلدة من العمل الذي استهدفاه.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن شرطة كارابينيري تحفظت على اللوحة الأصلية بعد أن نما إلى علمها أنها معرضة لخطر السرقة.
ونقلت أنسا عن رئيس البلدية دانيال مونتيبيلو القول «تم استبدال النسخة المقلدة باللوحة الأصلية منذ أكثر من شهر».
وتمت السرقة في نهاية المطاف أمس الأول عندما سرق شخصان اللوحة دون أن يعرفا أنها نسخة مقلدة.
ولم تتمكن الشرطة من اعتقال اللصين بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الإيطالية تحبط سرقة لوحة ثمينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.