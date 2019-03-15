الشرطة الإيطالية تحبط سرقة لوحة ثمينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما

أحبطت الشرطة الإيطالية سرقة لوحة ثمينة للرسام بيتر بروغل الأصغر من خلال خداع لصين سرقا نسخة مقلدة من العمل الذي استهدفاه.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن شرطة كارابينيري تحفظت على اللوحة الأصلية بعد أن نما إلى علمها أنها معرضة لخطر السرقة.

Advertisements

ونقلت أنسا عن رئيس البلدية دانيال مونتيبيلو القول «تم استبدال النسخة المقلدة باللوحة الأصلية منذ أكثر من شهر».

وتمت السرقة في نهاية المطاف أمس الأول عندما سرق شخصان اللوحة دون أن يعرفا أنها نسخة مقلدة.

ولم تتمكن الشرطة من اعتقال اللصين بعد.