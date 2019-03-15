الاتحاد الأوروبي: تصويت البرلمان البريطاني لا يكفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بروكسل
قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على النواب البريطانيين الموافقة على اتفاق مع بروكسل بشأن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، إذا كانوا يريدون القضاء على خطر الخروج بشكل غير منظم من الاتحاد.
وأضافت المتحدثة بعدما وافق نواب مجلس العموم على إجراء يستبعد إلى أجل غير مسمى خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق «من أجل استبعاد الخروج بدون اتفاق، ليس كافيا أن يتم التصويت ضد ذلك، بل يجب الموافقة على اتفاق»، وتابعت «لقد توصلنا لاتفاق مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والاتحاد الأوروبي مستعد للتوقيع عليه».
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