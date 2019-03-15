مجهول يهاجم وزيرا نيوزيلنديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولينجتون اتهم رجل (47 عاما) عقب أن استهدف الزعيم المشارك لحزب الخضر جيمس شو في هجوم غير مبرر أثناء سيره على الأقدام متوجها إلى البرلمان الخميس الماضي. وقالت ماراما ديفدسون الزعيمة المشاركة للحزب في بيان «لقد تواصلت مع جيمس، وهو بخير بعد الهجوم غير المبرر الذي تعرض له»، وتلقى جيمس الذي يشغل منصب وزير التغير المناخي، العلاج في موقع الهجوم، وبعد ذلك توجه للمستشفى لإجراء فحص احترازي.



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