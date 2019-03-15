الإكوادور تنسحب من اتحاد أمريكا الجنوبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو أن بلاده ستنسحب من اتحاد دول أمريكا الجنوبية، قائلا إن تلك المنظمة فشلت في أداء مهمتها، وأضاف في خطاب متلفز «أصبحت المنظمة منصة سياسية قضت على حلم التكامل الذي بيع لنا».

وقال مورينو إن نصف أعضاء المنظمة لم يشاركوا ولم يسهموا فيها منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن كيتو فشلت في محاولات لحل قضايا المحسوبية والإنفاق الخاطئ، وأضاف أن «الإكوادور خلصت إلى أن شروط نجاح المنظمة في مهمتها للتكامل بين دول أمريكا الجنوبية غير موجودة».