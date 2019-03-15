هل الرئيس متورط في قطع الكهرباء عن فنزويلا؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بوجوتا

فيما أعلنت الحكومة الفنزويلية أمس استعادة الكهرباء بنسبة 100% في أنحاء البلاد، قال النائب العام في فنزويلا طارق وليم صعب أن القضاء سيحقق فيما إذا كان زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا موقتا للبلاد بمباركة من 60 دولة تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية، متورطا في انقطاع التيار الكهربائي.

Advertisements

واستعادت فنزويلا إمدادات المياه الجارية بنسبة 80%. وقال وزير الإعلام خوخي رودريجيز إن بلدتي «باروتا» و»هاتيلو» فقط لا تزالان تواجهان انقطاعا للكهرباء بسبب حريق اندلع في محطة فرعية.

وتسبب انقطاع الكهرباء في تعرض مناطق واسعة في البلاد لحالة من الشلل منذ الخميس الماضي، في ظل تراجع إمدادات المياه والغذاء والوقود، وهناك تقارير عن أعمال نهب وأشخاص لقوا حتفهم بالمستشفيات.

وكان الآلاف من مواطني فنزويلا تظاهروا احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، وخرجت هذه التظاهرات تلبية لدعوة زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي يرجع سبب هذه المشكلة إلى «سوء إدارة» الدولة.