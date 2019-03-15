الميليشيات الانقلابية تبتز البنوك وتضيق الخناق على وكالات الحج والعمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بعد ساعات من عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بشأن اليمن، قصفت ميليشيات الحوثي بأربعة صواريخ مدينة الخوخة بالحديدة، وواصلت خرق الهدنة باستهداف مواقع الجيش والأحياء السكنية بالحديدة، إضافة إلى ابتزازها البنوك وتضييق الخناق على وكالات الحج والعمرة.

وأسقطت قوات التحالف العربي أمس الأول طائرة حوثية مسيرة إيرانية الصنع فوق معسكر للتحالف بالحديدة يتواجد فيه الفريق الحكومي في لجنة الرقابة وإعادة الانتشار، في تصعيد خطير للهدنة الهشة، ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن ميليشيات الحوثي لا ترغب في السلام. وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أنه لم يتم تحقيق أهداف اتفاق الحديدة حتى الآن، وأنه لا يزال يتواصل مع الأطراف للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى.

وأشاد غريفيث خلال جلسة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن عن الوضع في اليمن أمس الأول، بالحكومة الشرعية على مرونتها في الإعداد للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، موضحا أنه من الصعب بناء الثقة بين الطرفين وأنها شبه معدومة لكنها ضرورية لتنفيذ إعادة الانتشار، وأن المرحلة الأولى تعتبر مهمة جدا وأهم من المرحلة الثانية.

وأوضح غريفيث أن العملية السياسية طغت على تنفيذ المرحلة الأولى، وقال إنه سيتم التطرق في الجولة القادمة من المفاوضات إلى طرح إطار سياسي عام مقتضب وموجز يحدد الأهداف الأساسية.

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من جهة أخرى أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن اعتزامها إجراء انتخابات برلمانية لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، 13 أبريل المقبل، ودعت اللجنة العليا للانتخابات التابعة للحوثيين في صنعاء المواطنين الناخبين في الدوائر الانتخابية الشاغرة وعددها 34 دائرة إلى التوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس النواب.

وحددت لجنة الحوثيين 14 مارس موعدا لتقديم المرشحين أوراق ترشحهم للمنافسة في الانتخابات التي ستقام في 13 محافظة، وفق إعلان الجماعة الحوثية.

وأصدر الرئيس اليمني عبدربه هادي قرارا جمهوريا في فبراير الماضي بنقل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من صنعاء إلى عدن. كما نص القرار على بطلان الإجراءات التي اتخذها الحوثيون، ومنها تعيين أربعة قضاة في اللجنة. وجه الرئيس مجلس القضاء بإحالتهم للتحقيق.

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