، دجاجات وثعلب.. انتصار مفاجئ ومزرعة فرنسية شهدت المعركة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مواجهة غير متكافئة انتهت بشكل غير متوقع

مجموعة من الدجاجات وثعلب في مواجهة غير متكافئة على ما يبدو.. فمَن ينتصر؟.. ليست تلك إحدى قصص قبل النوم الكلاسيكية التي نلقيها على مسامع أطفالنا ليستغرقوا في نوم عميق، بل هي مواجهة حدثت بالفعل في مزرعة في شمال غرب فرنسا، وانتهت بشكل مفاجئ غير متوقع لصالح الدجاجات!

ففي منطقة بريتاني الفرنسية دلف ثعلب صغير عبر بوابة إلكترونية لمزرعة دجاج بحثًا عن وجبته المفضلة ليفترسها كما يفعل دائمًا، ولكن لسوء حظه هاجمته آلاف الدجاجات بروح الفريق الواحد، وبعنق مثخن ومضرجًا بدمائه وجد الثعلب في إحدى زوايا المزرعة وقد لفظ أنفاسه على إثر مهاجمته بالمناقير على نحو غير متوقع.

وتحوي المزرعة التي تبلغ مساحتها 5 هكتارات 6 آلاف دجاجة طليقة تسعى بحرية خلال النهار بحسب ما أشارت وكالة أنباء فرانس برس، ولكن الثعلب سيئ الحظ علق هناك داخل المزرعة بسبب البوابة الأتوماتيكية، ما مكن الدجاج من مهاجمته بشراسة مسجلين انتصارًا يبدو ولو كان الأول من نوعه.

وتنقل الوكالة الفرنسية عن باسكال دانييل، مدير المدرسة الزراعية "غروشين": "تصبح الدجاجات عنيدة داخل القطيع".