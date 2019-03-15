، منصة "ينمو" تمثل السعودية في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بأبوظبي ،

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تأهلت منصة فريق ينمو لتمثل المملكة في المرحلة النهائية من مسابقة تحدي الابتكار في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بأبوظبي 2019 ، حيث يأتي هذا التأهل ضمن ١٢ شركة عالمية تُعنى بتقديم حلول تقنية مبتكرة تُسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان الفريق قد قدم شرحًا عن المنصة في القصر الرئاسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ورئيس "مجلس الوزراء الإماراتي" ووزير الدفاع، وحاكم إمارة دبي، بالإمارات العربية المتحدة.
يأتي هذا الإنجاز بعد تتويج منصة ينمو بالمركز الأول من بين ٣٠٠ شركة ريادية سعودية ليمثل المملكة ولأول مرة في مسابقة سيد ستارز في سويسرا مطلع الشهر القادم، فيما يحظى فريق ينمو والذي يضم كفاءات من شباب وشابات الوطن بدعم من مؤسسة مسك الخيرية.
فيما أوضح المشرف العام الدكتور فهد النمري أن "منصة ينمو" تعد المنصة العربية الأولى التي تتيح لمقدمي خدمات الرعاية والتعليم لذوي الإعاقة، تصميم ومتابعة وأرشفة البرامج العلاجية الفردية بكل يسر وسهولة. وأكد أن استخدام المنصة يوفر الوقت والجهد، ويزيد من الإنتاجية، والأهم من ذلك أنها ترفع من جودة الخدمة، وقال: "منصة ينمو تُعَد أحد المشروعات التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي والتحول الرقمي".
وأضاف أن منصة "ينمو" أُطلقت بدعم من جامعة الطائف في شهر نوفمبر 2017 في الملتقى السعودي الأول للشركات الناشئة، الذي نظّمته شركة وادي مكة بجامعة أم القرى؛ مؤكدًا أنه على الرغم من أن المنصة أطلقت قبل فترة قصيرة؛ إلا أنها استخدمت في عشرات المدارس والمراكز في مدن مختلفة داخل المملكة وخارجها.
ويشارك في الأولمبياد الخاص بالألعاب الأولمبية أكثر من ٧٠٠٠ رياضي من أكثر من ١٩٠ دولة. وتعد هذه المسابقة أكبر من كونها حدثًا رياضيًا، حيث الهدف هو توفير نظام شامل يركز على الصحة والتعليم، ويخلق مجتمعات تقبل وتمكّن الأشخاص من ذوي الإعاقات.
منصة "ينمو" تمثل السعودية في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بأبوظبيفهد العتيبي الخليج 365 2019-03-15
تأهلت منصة فريق ينمو لتمثل المملكة في المرحلة النهائية من مسابقة تحدي الابتكار في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بأبوظبي 2019 ، حيث يأتي هذا التأهل ضمن ١٢ شركة عالمية تُعنى بتقديم حلول تقنية مبتكرة تُسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان الفريق قد قدم شرحًا عن المنصة في القصر الرئاسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ورئيس "مجلس الوزراء الإماراتي" ووزير الدفاع، وحاكم إمارة دبي، بالإمارات العربية المتحدة.
يأتي هذا الإنجاز بعد تتويج منصة ينمو بالمركز الأول من بين ٣٠٠ شركة ريادية سعودية ليمثل المملكة ولأول مرة في مسابقة سيد ستارز في سويسرا مطلع الشهر القادم، فيما يحظى فريق ينمو والذي يضم كفاءات من شباب وشابات الوطن بدعم من مؤسسة مسك الخيرية.
فيما أوضح المشرف العام الدكتور فهد النمري أن "منصة ينمو" تعد المنصة العربية الأولى التي تتيح لمقدمي خدمات الرعاية والتعليم لذوي الإعاقة، تصميم ومتابعة وأرشفة البرامج العلاجية الفردية بكل يسر وسهولة. وأكد أن استخدام المنصة يوفر الوقت والجهد، ويزيد من الإنتاجية، والأهم من ذلك أنها ترفع من جودة الخدمة، وقال: "منصة ينمو تُعَد أحد المشروعات التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي والتحول الرقمي".
وأضاف أن منصة "ينمو" أُطلقت بدعم من جامعة الطائف في شهر نوفمبر 2017 في الملتقى السعودي الأول للشركات الناشئة، الذي نظّمته شركة وادي مكة بجامعة أم القرى؛ مؤكدًا أنه على الرغم من أن المنصة أطلقت قبل فترة قصيرة؛ إلا أنها استخدمت في عشرات المدارس والمراكز في مدن مختلفة داخل المملكة وخارجها.
ويشارك في الأولمبياد الخاص بالألعاب الأولمبية أكثر من ٧٠٠٠ رياضي من أكثر من ١٩٠ دولة. وتعد هذه المسابقة أكبر من كونها حدثًا رياضيًا، حيث الهدف هو توفير نظام شامل يركز على الصحة والتعليم، ويخلق مجتمعات تقبل وتمكّن الأشخاص من ذوي الإعاقات.
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
01:32 AM
الفريق قدم شرحًا عن المنصة في القصر الرئاسي الإماراتي
تأهلت منصة فريق ينمو لتمثل المملكة في المرحلة النهائية من مسابقة تحدي الابتكار في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بأبوظبي 2019 ، حيث يأتي هذا التأهل ضمن ١٢ شركة عالمية تُعنى بتقديم حلول تقنية مبتكرة تُسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان الفريق قد قدم شرحًا عن المنصة في القصر الرئاسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ورئيس "مجلس الوزراء الإماراتي" ووزير الدفاع، وحاكم إمارة دبي، بالإمارات العربية المتحدة.
يأتي هذا الإنجاز بعد تتويج منصة ينمو بالمركز الأول من بين ٣٠٠ شركة ريادية سعودية ليمثل المملكة ولأول مرة في مسابقة سيد ستارز في سويسرا مطلع الشهر القادم، فيما يحظى فريق ينمو والذي يضم كفاءات من شباب وشابات الوطن بدعم من مؤسسة مسك الخيرية.
فيما أوضح المشرف العام الدكتور فهد النمري أن "منصة ينمو" تعد المنصة العربية الأولى التي تتيح لمقدمي خدمات الرعاية والتعليم لذوي الإعاقة، تصميم ومتابعة وأرشفة البرامج العلاجية الفردية بكل يسر وسهولة. وأكد أن استخدام المنصة يوفر الوقت والجهد، ويزيد من الإنتاجية، والأهم من ذلك أنها ترفع من جودة الخدمة، وقال: "منصة ينمو تُعَد أحد المشروعات التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي والتحول الرقمي".
وأضاف أن منصة "ينمو" أُطلقت بدعم من جامعة الطائف في شهر نوفمبر 2017 في الملتقى السعودي الأول للشركات الناشئة، الذي نظّمته شركة وادي مكة بجامعة أم القرى؛ مؤكدًا أنه على الرغم من أن المنصة أطلقت قبل فترة قصيرة؛ إلا أنها استخدمت في عشرات المدارس والمراكز في مدن مختلفة داخل المملكة وخارجها.
ويشارك في الأولمبياد الخاص بالألعاب الأولمبية أكثر من ٧٠٠٠ رياضي من أكثر من ١٩٠ دولة. وتعد هذه المسابقة أكبر من كونها حدثًا رياضيًا، حيث الهدف هو توفير نظام شامل يركز على الصحة والتعليم، ويخلق مجتمعات تقبل وتمكّن الأشخاص من ذوي الإعاقات.
، منصة "ينمو" تمثل السعودية في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بأبوظبي ،
المصدر : الخليج 365
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