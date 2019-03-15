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تحتضن أمانة العاصمة المقدسة أكبر مهرجان للزهور في مشعر مزدلفة، والذي ينطلق في 12 من شهر رجب، تزامناً مع فعاليات أسبوع الشجرة.
وتواصل الأمانة الاستعدادات والجهود لإطلاق مهرجان الزهور الأول من نوعه بمكة المكرمة، وذلك بتشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 متراً وعرض 45 متراً تضم مليون زهرة متنوعة.
وتفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص الاستعدادات بموقع المهرجان في مشعر مزدلفة، وأشاد بالتجهيزات المعدة للمهرجان الذي ينطلق برعاية وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
بسجادة ذات طابع إسلامي.. أمانة مكة تستعد لاحتضان مهرجان الزهورهادي العصيمي الخليج 365 2019-03-15
تحتضن أمانة العاصمة المقدسة أكبر مهرجان للزهور في مشعر مزدلفة، والذي ينطلق في 12 من شهر رجب، تزامناً مع فعاليات أسبوع الشجرة.
وتواصل الأمانة الاستعدادات والجهود لإطلاق مهرجان الزهور الأول من نوعه بمكة المكرمة، وذلك بتشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 متراً وعرض 45 متراً تضم مليون زهرة متنوعة.
وتفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص الاستعدادات بموقع المهرجان في مشعر مزدلفة، وأشاد بالتجهيزات المعدة للمهرجان الذي ينطلق برعاية وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
01:13 AM
بطول 185م وعرض 45 م وتضم مليون زهرة متنوعة
تحتضن أمانة العاصمة المقدسة أكبر مهرجان للزهور في مشعر مزدلفة، والذي ينطلق في 12 من شهر رجب، تزامناً مع فعاليات أسبوع الشجرة.
وتواصل الأمانة الاستعدادات والجهود لإطلاق مهرجان الزهور الأول من نوعه بمكة المكرمة، وذلك بتشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 متراً وعرض 45 متراً تضم مليون زهرة متنوعة.
وتفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص الاستعدادات بموقع المهرجان في مشعر مزدلفة، وأشاد بالتجهيزات المعدة للمهرجان الذي ينطلق برعاية وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
، بسجادة ذات طابع إسلامي.. أمانة مكة تستعد لاحتضان مهرجان الزهور ،
المصدر : الخليج 365
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