، الشباب يسعى للمركز الثالث عبر بوابة الاتفاق .. والرائد لتصحيح أوضاعه ،

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تتواصل عصر ومساء اليوم الجمعة منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاءين.
عند الرابعة عصرًا يستضيف الرائد نظيره الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وعند الثامنة مساءً يستضيف الاتفاق فريق الشباب على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
الرائد - الباطن
يسعى الرائد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسب النقاط الثلاث من هذه المواجهة، فالفريق ضمن أندية الوسط محتلاً الترتيب العاشر برصيد 25 نقطة حصدها من 23 مواجهة.
في المقابل تشكل المباراة ضغطًا كبيرًا على لاعبي الباطن نظرًا لسوء وضع الفريق الذي يحتل الترتيب 13 برصيد نقطي 22 ومتقدمًا على متذيل سلم الترتيب فريق أحد بـ 8 نقاط فقط.
الاتفاق -الشباب
يواجه الاتفاق نظيره الشباب في مباراة ليست بالسهلة على أرضه وبين جمهوره أمام خصم منافس، وضع الاتفاق في منطقة الاطمئنان حاليًا حيث يأتي الفريق في الترتيب التاسع برصيد 28 نقطة.
أما الشباب فيسعى لكسب النقاط لتعزيز منافسته على مقعد الوصافة في سلم الدوري، فالفريق يحتل الترتيب الرابع برصيد 43 نقطة.
الشباب يسعى للمركز الثالث عبر بوابة الاتفاق .. والرائد لتصحيح أوضاعهعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-03-15
تتواصل عصر ومساء اليوم الجمعة منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاءين.
عند الرابعة عصرًا يستضيف الرائد نظيره الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وعند الثامنة مساءً يستضيف الاتفاق فريق الشباب على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
الرائد - الباطن
يسعى الرائد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسب النقاط الثلاث من هذه المواجهة، فالفريق ضمن أندية الوسط محتلاً الترتيب العاشر برصيد 25 نقطة حصدها من 23 مواجهة.
في المقابل تشكل المباراة ضغطًا كبيرًا على لاعبي الباطن نظرًا لسوء وضع الفريق الذي يحتل الترتيب 13 برصيد نقطي 22 ومتقدمًا على متذيل سلم الترتيب فريق أحد بـ 8 نقاط فقط.
الاتفاق -الشباب
يواجه الاتفاق نظيره الشباب في مباراة ليست بالسهلة على أرضه وبين جمهوره أمام خصم منافس، وضع الاتفاق في منطقة الاطمئنان حاليًا حيث يأتي الفريق في الترتيب التاسع برصيد 28 نقطة.
أما الشباب فيسعى لكسب النقاط لتعزيز منافسته على مقعد الوصافة في سلم الدوري، فالفريق يحتل الترتيب الرابع برصيد 43 نقطة.
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
12:54 AM
في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
تتواصل عصر ومساء اليوم الجمعة منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاءين.
عند الرابعة عصرًا يستضيف الرائد نظيره الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وعند الثامنة مساءً يستضيف الاتفاق فريق الشباب على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
الرائد - الباطن
يسعى الرائد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسب النقاط الثلاث من هذه المواجهة، فالفريق ضمن أندية الوسط محتلاً الترتيب العاشر برصيد 25 نقطة حصدها من 23 مواجهة.
في المقابل تشكل المباراة ضغطًا كبيرًا على لاعبي الباطن نظرًا لسوء وضع الفريق الذي يحتل الترتيب 13 برصيد نقطي 22 ومتقدمًا على متذيل سلم الترتيب فريق أحد بـ 8 نقاط فقط.
الاتفاق -الشباب
يواجه الاتفاق نظيره الشباب في مباراة ليست بالسهلة على أرضه وبين جمهوره أمام خصم منافس، وضع الاتفاق في منطقة الاطمئنان حاليًا حيث يأتي الفريق في الترتيب التاسع برصيد 28 نقطة.
أما الشباب فيسعى لكسب النقاط لتعزيز منافسته على مقعد الوصافة في سلم الدوري، فالفريق يحتل الترتيب الرابع برصيد 43 نقطة.
، الشباب يسعى للمركز الثالث عبر بوابة الاتفاق .. والرائد لتصحيح أوضاعه ،
المصدر : الخليج 365
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