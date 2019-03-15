بالصور: إصابة 9 طالبات في حريق بالكلية التقنية العالمية للبنات في بريدة

باشرت فرق الدفاع المدني في بريدة ظهر اليوم (الخميس) حريقاً اندلع بالكلية التقنية العالمية للبنات على طريق أبوبكر الصديق. وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالقصيم، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحـادث، وعليه تم توجيه 5 فرق إسعافية وفرقتي عناية إلى الموقع في زمن استجابة 6 دقائق، بحضور كل الجهات ذات العلاقة. وأضاف أنه تم علاج 4 حالات ‏خفيفة في الموقع وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهن، كما تم نقل 4 حالات متوسطة إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر وحالة واحدة عن طريق جهات أخرى لاستكمال العلاج اللازم، مؤكداً أن الحالات التسعة مطمئنة.

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