الغذاء والدواء توضح حقيقة الألوان الموجودة على علب معجون الأسنان

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، أن الألوان والعلامات الموجودة على علبة معجون الأسنان ليس لها أي دلالة طبية أو علمية كما يزعم البعض.

وقالت الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردا على شائعة متداولة بشأن الألوان الموجودة على علبة المعجون وارتباطها بالمكونات الداخلية واختيار النوع المناسب، إن المعلومة غير صحيحة. وأضافت هيئة الغذاء والدواء أن الألوان والعلامات على علبة معجون الأسنان تضعها المصانع لتحديد مكان قطع الأنبوب وليس لها أي دلالة طبية أو علمية.