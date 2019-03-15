شاهد ما يفعله الطالب القرغيزستاني “ميرزا” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أكد طالب الدراسات العليا في جامعة الملك سعود، القرغيزستاني، ميرزا أن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، جذبته وعائلته إلى المهرجان للاستمتاع بها، كما قام بالترجمة لمن يرغب حيث يتحدث العربية بطلاقة. وأوضح “ميرزا” أنه سعيد لمشاهدة جزء من ثقافة وتاريخ بلده قرغيزستان في المهرجان، إضافة إلى حرص أبنائه على الحضور معه، فقد كان متشوقاً للتعرف على التراث السعودي عبر الفعاليات الشعبية، ومنها عروض الهجن والعرضة السعودية.

وأضاف أنه خلال تجوله في السوق الشعبي في “عالم النوماد” أو قرية الألعاب البدوية قام بمساعدة الزوار والبائعين في الترجمة لمن يرغب في الشراء من المحلات، وكان ذلك بلا مقابل. ومن أبرز الأماكن التي أعجبت أولاد “ميرزا” البيوت الشعبية القرغيزستانية، فقاموا بالتجول فيها، للتعرف على كيفية قضاء أبناء الشعوب الرحل يومهم وحياتهم.