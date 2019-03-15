موجة باردة وسحب رعدية على معظم مناطق المملكة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر معظم مناطق المملكة، غدًا الجمعة، بموجة باردة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

كما توقعت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على مرتفعات الباحة وعسير وجازان ونجران.

وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي تتحول في فترة المساء غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول في فترة المساء إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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وكانت هيئة الأرصاد، قد توقّعت أن يبدأ فصل الربيع لهذا العام، في الأول من مارس الجاري، وينتهي في 31 مايو المقبل، بينما يبدأ فلكيًّا في 20 مارس، وينتهي في 21 يونيو المقبل.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد، أن درجات الحرارة (العظمى والصغرى) تسجّل خلال فصل الربيع ارتفاعًا تدريجيًّا على معظم أجزاء المملكة؛ بداية من شهر مارس الجاري حتى شهر أبريل المقبل، بينما تسجّل أعلى ارتفاع لهذا الفصل خلال شهر مايو المقبل في أغلب المناطق الداخلية والشرقية؛ حيث يتّسم ذلك الشهر بالملامح المناخية لشهر الصيف.

وبشأن معدلات درجة الحرارة العظمى، أكدت الهيئة أن التوقعات الفصلية لربيع هذا العام تشير إلى احتمالية أن تكون درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة خلال فصل الربيع الذي يتّسم بأنه من المواسم المطيرة، خاصة على المناطق الجنوبية والغربية والوسطى التي قد تكون الأمطار فيها شديدة الغزارة أحيانًا.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالإشارة إلى هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، وأنها ستكون أعلى من المعدلات شمال شرق ووسط وغرب المملكة.