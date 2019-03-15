جدة: تشغيل شبكة الصرف الصحي بحي الصفا 4

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة) أعلنت شركة المياه الوطنية اكتمال أعمال تنفيذ مشروع خطوط فرعية وتوصيلات الصرف الصحي للعقارات بحي الصفا 4 في محافظة جدة. أعلنت شركة المياه الوطنية اكتمال أعمال تنفيذ مشروع خطوط فرعية وتوصيلات الصرف الصحي للعقارات بحي الصفا 4 في محافظة جدة. وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد الغامدي، أن المشروع تضمن ثلاث مراحل بتكلفة تجاوزت 23 مليون ريال، موضحا أن المشروع يخدم ما يقارب 300 عقار، لافتا إلى أنه تم تنفيذ شبكة بطول 5 كيلومترات وسط تحديات ميدانية كبيرة نتيجة تجاورها لشبكات ومرافق خدمية هامة أخرى لقطاعات مختلفة بكثافة عالية، مبينا تضافر جهود فرق الشركة مع نظيراتها بالقطاعات الأخرى كفريق عمل واحد لإنجاز المشروع دون التأثير على الخدمات الأخرى، وبيَّن المدير التنفيذي للمشاريع بمنطقة مكة المهندس حسن القرني، أن إدارة المشاريع بالشركة أشرفت على المشروع بشكل مباشر وبأعلى معايير الجودة وتطبيق أفضل الممارسات الفنية نفذها المهندسون وطاقمها الفني، مشيرا إلى أن المشروع نفذ في 10 أشهر واكتمل قبل مدته التعاقدية المقدرة بـ12 شهرا، مؤكدا الانتهاء من جميع مراحل العمل، واستفادت العقارات المخدومة فعليا من خدمة الصرف الصحي.



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