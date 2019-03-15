شكرا لقرائتكم خبر عن التركي يطلع على تجربة أمانة الشرقية في الخدمات البلدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

اطلع أمين جدة صالح التركي، على تجارب أمانة الشرقية ومنجزاتها في كافة الخدمات البلدية التي تقدمها، إضافة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون، وذلك خلال زيارته لأمانة الشرقية أمس (الخميس)، التقى فيها بأمين المنطقة المهندس فهد الجبير، وعدد من قيادات الأمانة.

وعقد الطرفان اجتماعا موسعا تم خلاله استعراض العديد من مهام ومنجزات أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالوكالات والإدارات التابعة لها والبلديات، فيما زار الوفد الوكالات والإدارات التابعة للأمانة، ومركز الاتصال الموحد 940 الذي يقدم عدة قنوات للتواصل مع المواطنين والمقيمين من خلال الرد الآلي ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي وتطبيق خاص بالمركز عبر الهواتف الذكية يتيح التعامل مع جميع اللغات المعتمدة دوليا، ويعد أحد المخرجات المهمة التي عملت عليها الأمانة للتحول الرقمي، حيث حصل المركز على العديد من الجوائز من عدة جهات.

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بعدها توجه الوفد إلى وكالة التعمير والمشاريع، واطلع على أهم الإدارات بالوكالة، وغرفة التحكم بإدارة العمليات، واستمع إلى شرح تفصيلي عن تجربة غرفة الواقع الافتراضي.

عقب ذلك، توجه الوفد إلى الواجهة البحرية بمحافظة الخبر للاطلاع على موقع فعالية موسم الشرقية، وكافة التجهيزات التي قدمتها الأمانة لإقامة الفعاليات التي ستنفذها الهيئة العامة للترفيه وغرفة الشرقية.

وفي ختام الزيارة أثنى أمين جدة على جهود منسوبي أمانة الشرقية والإنجازات التي حققتها والتميز في تقديم أفضل الخدمات البلدية لأبناء الوطن.