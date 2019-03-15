شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يستقبل الفائزين بجائزة الملك سلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه أمس (الخميس)، الفائزين من طلاب وطالبات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة «خيركم» بفروع مسابقة جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده الحادية والعشرين لهذا العام 1440هـ، بحضور رئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي.

وأكد الأمير مشعل أن محافظة جدة تدعم أبناء الجمعية منذ تأسيسها، وعد ما تحققه أنموذجا مشرفا.

من جانبه، نوه المهندس حنفي بالتفاتة الأمير مشعل بن ماجد غير المستغربة، والاحتفاء بالفائزين والفائزات وتكريمهم، عادا ذلك حافزا للأبناء في ظل ما يجدونه في كل مرة من مباركة وتفاعل منه لكافة مناشط الجمعية.

يذكر أن الفائزين هم: عبدالرحمن بالبيد، حذيفة باحداد، سارة بابعير، ريم المدني.