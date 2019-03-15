شكرا لقرائتكم خبر عن عطية يكشف مهددات الأمن الوطني وسبل مكافحتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة اللواء المهندس بسام عطية، أمس (الخميس) خلال محاضرة بجامعة طيبة، بعنوان «مهددات الأمن الوطني، نوعية المهددات وسبل مكافحتها»، وذلك بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

واشتملت المحاضرة على سرد تاريخي وعرض لأبعاد الأمن الوطني ومفاهيمه، والإشارة إلى الحركات المتطرفة وتوعية الشباب بأخطارها، والمهددات التي تواجه الأمن الوطني وإسهام الوعي في الحد من أخطارها، وسبل مكافحتها بالطرق الصحيحة. كما اشتملت المحاضرة على مداخلات قيمة من عدد أعضاء هيئة التدريس، وعدد من المختصين من داخل الجامعة وخارجها.

من جانبه، أشار مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، إلى أهمية الأمن وما تعيشه البلاد في ظل القيادة الرشيدة من نعمة الأمن والأمان، منوها إلى أهمية المحاضرة والمحاضر الخبير الأمني، الذي يستعرض أمام الجامعة جهود الدولة ممثلة في رئاسة أمن الدولة للعمل مع الأجهزة المعنية لحفظ الأمن واستتبابه.