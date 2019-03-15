شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لما نشرته "الخليج 365".. نقل 19.73 % من المعلمين والمعلمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

أعلنت وزارة التعليم أمس (الخميس) حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي، وبلغت النسبة العامة للمنقولين والمنقولات في الحركة 19.73%. وبلغت نسبة المنقولين منهم على الرغبة الأولى 60.84، الرغبة الثانية 6.36، الرغبة الثالثة 3.75، ونسبة المنقولين على بقية الرغبات 29.05، ولم الشمل 8.5%.

وأشارت إحصاءات الوزارة، إلى أن نسبة استقرار المعلمين والمعلمات مقابل طلبات النقل بلغت 84.39% من الذين لم يتقدموا لحركة النقل ومستقرون في مدارسهم، بينما بلغت نسبة من تقدموا للحركة من إجمالي أعداد معلمي ومعلمات المملكة 15.61% فقط، مبينة أن حركة التقل تقدم لها هذا العام 82 ألف معلم ومعلمة، وكانت نسبة المتقدمين منهم لتحسين مواقع عملهم داخل إدارات التعليم 32 %، ومن تقدموا للنقل بين المناطق والمحافظات 68%.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات الاستعلام عن نتيجة الحركة للمتقدمين من خلال حساباتهم في نظام «نور» مع إتاحة فرصة الاعتراض على النتيجة إلكترونياً خلال عشرة أيام اعتباراً من الأحد القادم. وأضافت أن الحركة التزمت بالقواعد والضوابط المنظمة لنقل المعلمين والمعلمات تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة بين المتقدمين كافة، وعدم الاستثناء بأي حال من الأحوال، والعمل على تحقيق الاستقرار النفسي لشاغلي الوظائف التعليمية وتقديم خدمة للمعلمين والمعلمات مع التأكيد على مصلحة الطلاب وتأمين التعليم المناسب لهم. وقدمت الوزارة التهاني للمعلمين والمعلمات المشمولين في حركة النقل الخارجي، والأمنيات لجميع المعلمين والمعلمات بالتوفيق في تقديم رسالتهم على أكمل وجه.