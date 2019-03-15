الجبير يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووحدة سورية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بروكسل) بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والعمل المشترك من أجل أمن واستقرار ووحدة سورية. بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والعمل المشترك من أجل أمن واستقرار ووحدة سورية. واستعرض عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والمبعوث البريطاني لسورية مارتن لونغدن، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق إغاثة الطوارئ بالأمم المتحدة مارك لوكوك، والمبعوث الأمريكي لسورية جيمس جيفري، ونائب الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي جان كريستوف بليارد، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون، وذلك على هامش مشاركته أمس (الخميس) في مؤتمر بروكسل «الثالث» لدعم مستقبل سورية والمنطقة، المنعقد بمقر البرلمان الأوروبي في عاصمة بلجيكا.



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