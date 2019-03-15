شكرا لقرائتكم خبر عن قادرون على فرض النظام.. ولن نستعين بسيارات السائقين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

قطع مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي الطريق أمام الأنباء التي أطلقها مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي عن عزم «المرور» الاستعانة بسيارات المواطنين لتركيب كاميرات ترصد المخالفات، بالتأكيد على أن «المرور» لم يستهدف حتى الساعة مشاركة المجتمع إلا عبر البلاغات بالوسائل المختلفة التي وفرتها وزارة الداخلية.

وشدد البسامي، في حديثه لـ«الخليج 365»، على أن «المرور» قادر على فرض النظام المروري، وأن «هناك استجابة من المجتمع بهذا الخصوص». وأضاف: «ربما يكونون شركاء لنا في المستقبل وليس الآن».

ولفت إلى سيارات «المرور» السرية التي تعمل في الميدان، موضحاً أنها مجهزة بكاميرات رصد آلي لكل المخالفات. وعزا 85% من الحوادث إلى «سلوك قائد المركبة».