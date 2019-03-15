شكرا لقرائتكم خبر عن لتلاعبهم في الأسهم.. إلزام 19 مواطناً بينهم 3 أمراء بدفع 57 مليون ريال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، 19 مواطناً، بينهم 3 أمراء، بدفع قرابة 57 مليون ريال؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، وتصرفات وممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً في السوق المالية، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية لشركات في السوق.
وغرمت اللجنة الأمراء 2.375.000 ريال، كما ألزمتهم بسداد 19.263.442 ريالا مقابل المكاسب غير المشروعة، وكان من بين المخالفين 5 سيدات، تم فرض غرامة عليهن مقدارها 1.310.000 ريال، وإلزامهن بسداد 10 ملايين ريال؛ نظير تحقيق مكاسب غير مشروعة.
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