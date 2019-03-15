شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يؤهل نازحي اليمن ومستشفى الروهينغا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة دورتين تدريبيتين في محافظة شبوة ضمن البرامج التدريبية لقطاع التدريب والتأهيل المهني لتمكين الشباب بمشروع تحسين سبل العيش باليمن. وأوضح منسق المشروع بالمحافظة عبدالله الشريمي أن الدورتين التدريبيتين في مجال صيانة الجوالات تستمر لمدة 40 يوما بمشاركة 20 متدربا، والتمديدات الكهربائية تستمر لفترة شهر بمشاركة 30 متدربا من كافة مديريات المحافظة

‏ وأطلق المركز برامج التمكين المهني للشباب في مديرية تريم بوادي حضرموت شرقي اليمن. ويستهدف المشروع 45 شابا يتلقون برامج مهنية مكثفة في صيانة الدراجات النارية، وبرنامج لف المحركات، وصناعة الجبس والديكور ودورة التمديدات الكهربائية.

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وعلى ذات السياق وزع المركز 300 سلة غذائية، تزن 22طنا و200 كيلو غرام على النازحين إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منها 1,800 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية لـ 9 محافظات يمنية.

من جانب آخر، وقع المركزعقدا لتمديد الفترة الزمنية لمشروع رفع جاهزية مستشفى منطقة سادار بمنطقة كوكس بازار في بنغلاديش مع منظمة الصحة العالمية إلى تاريخ 28/‏8/‏2019، لتحسين وإعادة تجديد 5 عنابر لاستيعاب 168 سريرا، إضافة إلى تجديد غرفة العمليات الثانية مع تلبية احتياجاتها من المعدات.

يشار إلى أن المركز وقع في وقت سابق مشروع رفع جاهزية مستشفى منطقة سادار بمنطقة كوكس بتكلفة إجمالية بلغت مليوني دولار أمريكي لتعزيز تقديم الرعاية الصحية الثانوية للاجئين الروهينغا.