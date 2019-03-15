شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من هيئة الترفيه يزور مركز المعلومات الوطني بأمن الدولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

زار وفد من الهيئة العامة للترفيه برئاسة المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات إبراهيم المقبل، أمس الأول (الأربعاء)، مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة.

واطلع الوفد على الدور التقني الوطني لمركز المعلومات وتميزه في الخدمات التقنية وما يطمح له في المستقبل، إضافة إلى الرؤية الطموحة للمركز نحو تحقيق التميز في تقديم خدمات ذكية، مستدامة، وآمنة، على المستوى الوطني خدمةً للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وشملت الزيارة جولة على مركز البيانات واطلع الوفد على ما يتضمنه من خدمات تقنية عالية، بالإضافة إلى أبرز الخدمات والأعمال في المعرض الدائم للخدمات التقنية شملت مركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية وآلية طباعتها وشحنها وإرسالها، ومراصد ذكاء الأعمال وما تقدمه من معلومات آنية وفورية في مجالات عدة أمنية واقتصادية وتنموية، إضافة إلى عرض عن منصة النفاذ الوطني الموحد وخدمات السمات الحيوية وأبرز الأعمال التي يقدمها المركز للعديد من الجهات الحكومية من خلال خدمات الربط الإلكتروني. وعبّر المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة العامة للترفيه عن سعادته بالزيارة، منوهاً بدور المركز في التقدم والتطور التقني الذي وصلت إليه المملكة، مقدماً تقديره لجميع القائمين على مركز المعلومات الوطني.