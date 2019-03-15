البحرين تشيد بمواقف المملكة الداعمة للقضية الفلسطينية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) واصلت الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أعمالها أمس (الخميس) بمقر البرلمان المغربي في الرباط بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ، وحضور رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ونوه النائب الأول لرئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة السيد عبدالنبي سلمان في كلمته أمام المؤتمر بجهود المملكة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية. كما أشاد بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وقدرتها الفائقة على تنظيم موسم الحج. مؤكدا تأييد البحرين لكل ما تقوم به

واصلت الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أعمالها أمس (الخميس) بمقر البرلمان المغربي في الرباط بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ، وحضور رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ونوه النائب الأول لرئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة السيد عبدالنبي سلمان في كلمته أمام المؤتمر بجهود المملكة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية. كما أشاد بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وقدرتها الفائقة على تنظيم موسم الحج. مؤكدا تأييد البحرين لكل ما تقوم به السعودية من إجراءات تمنع تسيس الشعائر الدينية.

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