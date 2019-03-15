إحباط محاولات تهريب مخدرات وأسلحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحبطت دوريات الأفواج الأمنية تهريب 157 كيلوجراما من الحشيش، و209 أسلحة مختلفة، و16,166 ذخيرة حية، و52 طنا من القات المخدر، وذلك في إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمنطقتي جازان وعسير خلال الفترة من 1 ربيع الآخر الماضي إلى 1 رجب الحالي.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنه جرى القبض على المتورطين فيها وعددهم 825 متهما، والتحفظ على مبلغ (1,013,159) ريالا، وحجز 743 سيارة في قضايا مختلفة.