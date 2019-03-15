بقرار النائب العام فصل المتابعة عن دائرة التفتيش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب قرارا بفصل المتابعة عن دائرة التفتيش وجعلها دائرة مستقلة مرتبطة بالنائب العام وتحت إشرافه، مؤكدا على أهمية عمل دوائر المتابعة ووضع الأطر العامة لإجراءاتها والاستفادة من التقنية الحديثة في التطوير المستمر لأعمالها من خلال نظام الاتصالات ونظام شؤون الموظفين، حتى تكون منسجمة مع رؤية المملكة 2030، جاء ذلك خلال اجتماعه الأول برؤساء دوائر المتابعة بالفروع والمقر الرئيسي.

وأشار بحضور وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان إلى أنه وبعد صدور الأمر الملكي باعتماد تسمية النيابة العامة وارتباطها مباشرة بخادم الحرمين الشريفين وما يحمله ذلك من دلالة سامية ومعانٍ جليلة ترتكز على الفصل بين السلطة التنفيذية والنيابة العامة بما يضمن مباشرتها لأعمالها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت.

وقال الشيخ المعجب «حرصا منا على تطوير العمل والارتقاء به وتتبع مكامن الخلل ومعالجته بما يتواءم مع ذلك فقد تم صدور قرار فصل المتابعة عن دائرة التفتيش، مبينا أن متابعة عمل الدولة مع دقة الإنجاز وإتقانه حظيت باهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مستهدفين بذلك أن تكون بلادنا نموذجا رائدا في العالم على جميع الأصعدة».