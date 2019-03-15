مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية تحتفي بالمطوفات المعينات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت عضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية، الدكتورة سحر بنقش احتفالية للمطوفات المعينات عضوات في مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف.

وفي كلمة ترحيبية بهن قدمت بنقش الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على النقلة النوعية التي تنتهجها السعودية، ومنها تمكين المرأة من العمل في جميع القطاعات تنفيذا لبرامج رؤية المملكة 2030.

كما شكرت وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن على حرصه بتفعيل برامج رؤية المملكة، من خلال إصداره قرارات تعيين مجموعة من المطوفات المؤهلات علميا وعمليا في عضوية مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف للعمل على تطوير الخدمات الميدانية في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.