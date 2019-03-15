6200 متدرب بالتخصصات المهنية والتقنية بجازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يلتحق 6200 شاب وفتاة بوحدات التدريب التقني والمهني في محافظات منطقة جازان، والانخراط في دراسة تخصصات تقنية ذات جودة تدريبية عالية تواكب احتياجات سوق العمل وتسهم في رفعة الوطن في مجالات تتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

من التخصصات المهنية والتقنية:

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التقنية الميكانيكية

المدنية والمعمارية

قسم الالكترونيات والمحاسبة

التقنية الالكترونية

الكهرباء الصناعية

تشغيل آلات الإنتاج

الإنشاءات المعدنية والبرمجيات

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي رضوان، أن الإدارة تسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية بالوحدات التدريبية وزيادة أعداد القبول، مشيرا إلى افتتاح الكليات التقنية وتنوع التخصصات، مبينا أن من المشروعات التقنية التي يجري العمل على إنشائها مجمعا تقنيا في صبيا للبنين والبنات، وكلية للعمارة والتشييد، وفندقا وناديا صحيا ليكون فندقا تدريبيا، إضافة إلى إنشاء وحدات تدريبية في الموسم وضمد والريث وهروب، مضيفا أن الإدارة تحرص على إشراك القطاع الخاص في المجلس الاستشاري، حيث يعمل المجلس على تحديد التخصصات المطلوبة لتكون متنوعة ومواكبة لسوق العمل.

وأشار إلى أن جميع الوحدات التدريبية تضم مكتب تنسيق وظيفي لمساعدة الخريجين، إلى جانب مبادرة «فرصة عمل لكل خريج» يحصر من خلالها أعداد الخريجين لإيجاد فرص وظيفية لهم بالقطاع العام أو الخاص، أو تمكين الخريج من فرصة ممارسة الأعمال الحرة، فيما التحق 400 متدرب سنويا بوظائف وهم في مقاعد التدريب، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع أرامكو ومعهد الكهرباء والمعهد العالي للسياحة والضيافة، في توظيف مبتدئ بالتدريب.

وكشف مدير عام التدريب التقني والمهني عن استعدادهم الحالي لتنظيم ملتقى التوظيف التقني في نهاية رجب، لتوفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية لخريجي العام الحالي وخريجي الأعوام الـ3 الماضية، منوها بأهمية البرنامج التدريبي «أتقن» الموجه لمختلف فئات المجتمع للاستفادة من الوحدات التدريبية، وبرامج التوجيه والإرشاد المرتبطة بمدارس التعليم العام بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية، إضافة إلى تدشين تطبيق الجوال «دوتي» لإصلاح أعطال السباكة والكهرباء داخل المنازل.