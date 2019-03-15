كليجا بريدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (واس) مهرجان الكليجا في بريدة شهد مشاركة 41 أسرة منتجة وحضور 3500 زائر يوميا، كما بلغ متوسط المبيعات لكل أسرة منتجة 1500 ريال يوميا، مما يعني مبيعات متوقعة للأسر تصل إلى 1.3 مليون ريال.



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