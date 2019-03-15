الخدمة المدنية تشارك أعمال 30 لجنة حكومية مشتركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شاركت وزارة الخدمة المدنية خلال شهر جمادى الآخرة في أعمال 30 لجنة حكومية مشتركة، قدمت من خلالها رؤية الوزارة حيال موضوعات اللجان، وفقا لاختصاصاتها وما تقرره الأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات الحكومية.

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واختصت مشاركة وزارة الخدمة المدنية في تلك اللجان بدراسة الموضوعات المندرجة تحت اختصاصها ومهامها وأدوارها، ومنها أوضاع الموظفين والوظائف والأنظمة واللوائح وتنظيم الاختصاصات والمشاريع والخطط والمقترحات، وغيرها من الموضوعات التي تتطلب مشاركة وزارة الخدمة المدنية.

وحملت الإحصائية أرقاما متنوعة توضح أكثر الجهات التي عقدت فيها تلك اللجان بمشاركة الوزارة، حيث بلغت اللجان المنعقدة في هيئة الخبراء 27 لجنة، فيما جاءت بقية اللجان الـ 3 في وزارة المالية بواقع لجنتين، ولجنة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

مشاركة الخدمة المدنية