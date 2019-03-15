السعودية لإعادة التمويل العقاري تصدر صكوكا بـ750 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استكملت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال لآجال متعددة، وذلك في أول صفقة من نوعها لمصدر غير سيادي في المملكة هذا العام.

ويأتي هذا الإصدار تحت برنامج وضعته الشركة في ديسمبر الماضي، من شأنه إصدار صكوك مقومة بالعملة المحلية بما يصل إلى 11 مليار ريال.

والسعودية لإعادة التمويل العقاري، شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى تمويل 20% من السوق الأولية لقروض الإسكان في السعودية، حيث تستهدف السلطات توسعتها إلى 500 مليار ريال بحلول 2020، وإلى 800 مليار ريال بحلول 2028.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC فابريس سوسيني، أن الشركة وظفت حتى الآن مليار ريال، ونطمح إلى توظيف ما بين 7 و8 مليارات ريال نهاية العام الحالي.

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وقال سوسيني في مقابلة مع «العربية» إن تطور هذه الأرقام يعطي فكرة عن الارتفاع الحاد لحجم أعمالنا، ونحن جاهزون لذلك، مضيفا أن شركة SRC هي المثيل السعودي لشركتي الرهن العقاري الأمريكتين Fannie Mae وFreddie Mac على افتراض تساوي الأمور الأخرى.

وذكر الرئيس التنفيذي أن موقف الشركة في السوق هو الوقوف خلف البنوك وشركات التمويل العقاري لتزويدها بالسيولة والحلول للاستمرار بمنح القروض السكنية للمواطنين السعوديين.

وأشار سوسيني إلى أن استفادة البنوك من بيع القروض لـSRC تكمن في استبعاد بعض التعثرات التي ترافق نشاط الإقراض، وقال «على سبيل المثال عندما يحول البنك القروض إلينا لا يحتاج إلى نفس المقدار من حقوق المساهمين، ولا يحتاج إلى القدر نفسه من السيولة، وربما لا يدفع الزكاة عليها». ويتابع «البنوك تقوم اقتصادياتها على قدر أقل من

#المتطلبات_الرأسمالية و#السيولة وتتحول أكثر إلى مقدم خدمة بدلا من أن تكون مقرضا صافيا. وقد لا ترى البنوك أهمية ذلك الآن، لأن سوق الرهن العقاري ما زال في بدايته، لكن عندما يصبح حجمه بالمليارات ستشعر البنوك بالضغط، وسنكون عندها مفيدين جدا».

وفي ديسمبر الماضي، أطلقت الشركة برنامجا لإصدار الصكوك بقيمة 11 مليار ريال، وذلك لمواكبة الارتفاع السريع لحجم أعمالها.