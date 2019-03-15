السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران أحبط حرس الحدود بمنطقة نجران محاولة تهريب 420 كجم من الحشيش المخدر بعد رصد سيارة حاول قائدها تجاوز الحدود السعودية بقطاع شرورة. وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه جرى التعامل مع قائد السيارة بما يقتضيه الموقف والقبض عليه ومرافقه، وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، مبينا أن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه ومقدراته، والتصدي لجميع محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 420 كجم من الحشيش المخدر بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.