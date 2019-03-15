تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا بتنفيذ حكم القتل قصاصا في الجاني نايف الدوسري (سعودي)، وذلك لقتله هادف الدوسري (سعودي) بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما.
وأوضحت أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وعليه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني.
وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
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