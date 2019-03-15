مبادرة لتعلم اللغة الصينية بشرورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلة بإدارة تعليم شرورة أمس، مبادرة تعلم اللغة الصينية، وذلك في قاعات التدريب بمركز الحي المتعلم بمدرسة عقبة بن نافع بالمحافظة.

وأكد مدير تعليم شرورة فهد عقالا أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطط التعليم وبرامجه المختلفة للانطلاق نحو التميز والمنافسة الدولية، وتثقيف وتعليم أبناء المجتمع ضمن رؤية وطنية شاملة.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ عدد من البرامج والدورات في أندية الأحياء للبنين والبنات لتعليم الطلاب وأفراد المجتمع أساسيات اللغة الصينية التي تعد من أهم اللغات في العالم، ولفتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة وأفراد المجتمع، ودعم توجه السعودية نحو استراتيجية المستقبل الطموحة في مجالات العلوم والصناعات التكنولوجية المتطورة.