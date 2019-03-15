برنامج تدريبي للمرشدين الصحيين بمدارس الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نظمت الإدارة العامة للتعليم بالباحة ممثلة بإدارة الصحة المدرسية، برنامجا تثقيفيا يعنى بالإسعافات الأولية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، يستهدف منسقي الإرشاد الصحي بالمدارس، من خلال حقيبة تدريبية تضم أهم مبادئ الإسعافات الأولية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، والتي يجب توفرها لدى المرشد الصحي بالمدرسة، وذلك بمركز التدريب بوادي العلي.

ويأتي البرنامج ضمن رسالة الإدارة نحو توفير رعاية صحية وخدمات طبية أولية، يقدمها المرشد الصحي ضمن منظومة من البرامج التي دأبت الإدارة على تنظيمها بصورة دورية بغية إرساء الثقافة الصحية السليمة داخل المدارس.