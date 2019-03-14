، انطلاق الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في أبوظبي ،

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انطلق مساء اليوم الخميس الحفل الرسمي لافتتاح "الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019" في نسخته رقم 15 وسط حضور رسمي كبير يتقدمهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ورئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
وشهد الحفل الذي أقيم في مدينة زايد الرياضية إيقاد المرجل الأولمبي، وهو الحدث الذي يمثل الانطلاق الرسمي للأولمبياد الخاص، بعد وصول شعلة الأمل إلى المحطة الأخيرة كما أقيمت العروض التي شارك في تقديمها نجوم عالميون بحضور أكثر من 40 ألف متفرج بالإضافة إلى ملايين المشاهدين على شاشات التلفزيون حول العالم.
يذكر أن دورة الأولمبياد الخاص تستمر حتى 21 مارس الجاري، بمشاركة 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة.
انطلاق الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في أبوظبيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-14
انطلق مساء اليوم الخميس الحفل الرسمي لافتتاح "الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019" في نسخته رقم 15 وسط حضور رسمي كبير يتقدمهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ورئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
وشهد الحفل الذي أقيم في مدينة زايد الرياضية إيقاد المرجل الأولمبي، وهو الحدث الذي يمثل الانطلاق الرسمي للأولمبياد الخاص، بعد وصول شعلة الأمل إلى المحطة الأخيرة كما أقيمت العروض التي شارك في تقديمها نجوم عالميون بحضور أكثر من 40 ألف متفرج بالإضافة إلى ملايين المشاهدين على شاشات التلفزيون حول العالم.
يذكر أن دورة الأولمبياد الخاص تستمر حتى 21 مارس الجاري، بمشاركة 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
10:45 PM
في نسخته الـ15 ومشاركة أكثر من 190 دولة
انطلق مساء اليوم الخميس الحفل الرسمي لافتتاح "الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019" في نسخته رقم 15 وسط حضور رسمي كبير يتقدمهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ورئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
وشهد الحفل الذي أقيم في مدينة زايد الرياضية إيقاد المرجل الأولمبي، وهو الحدث الذي يمثل الانطلاق الرسمي للأولمبياد الخاص، بعد وصول شعلة الأمل إلى المحطة الأخيرة كما أقيمت العروض التي شارك في تقديمها نجوم عالميون بحضور أكثر من 40 ألف متفرج بالإضافة إلى ملايين المشاهدين على شاشات التلفزيون حول العالم.
يذكر أن دورة الأولمبياد الخاص تستمر حتى 21 مارس الجاري، بمشاركة 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة.
، انطلاق الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في أبوظبي ،
المصدر : الخليج 365
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