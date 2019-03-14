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طرحت شركة صلة المسوق الحصري لنادي الهلال اليوم الخميس تذاكر مواجهته أمام ضيفه الأهلي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
وقد تم تحديد قيمة تذاكر الموحدة للأفراد والعوائل بـ40 ريالاً وموحدة الواجهة (F.D) بـ75 ريالاً وموحدة الواجهة E)) بـ100 ريال بينما تراوحت قيمة المنصة بين 1200 ريال بلاتيني و800 أفراد و500 عوائل.
طرح تذاكر مواجهة نصف نهائي كأس زايد بين الهلال والأهليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-14
طرحت شركة صلة المسوق الحصري لنادي الهلال اليوم الخميس تذاكر مواجهته أمام ضيفه الأهلي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
وقد تم تحديد قيمة تذاكر الموحدة للأفراد والعوائل بـ40 ريالاً وموحدة الواجهة (F.D) بـ75 ريالاً وموحدة الواجهة E)) بـ100 ريال بينما تراوحت قيمة المنصة بين 1200 ريال بلاتيني و800 أفراد و500 عوائل.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
10:23 PM
ملعب جامعة الملك سعود يحتضن المواجهة
طرحت شركة صلة المسوق الحصري لنادي الهلال اليوم الخميس تذاكر مواجهته أمام ضيفه الأهلي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
وقد تم تحديد قيمة تذاكر الموحدة للأفراد والعوائل بـ40 ريالاً وموحدة الواجهة (F.D) بـ75 ريالاً وموحدة الواجهة E)) بـ100 ريال بينما تراوحت قيمة المنصة بين 1200 ريال بلاتيني و800 أفراد و500 عوائل.
، طرح تذاكر مواجهة نصف نهائي كأس زايد بين الهلال والأهلي ،
المصدر : الخليج 365
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