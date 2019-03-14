، بعد التوتر العسكري.. باكستان والهند تجريان مباحثات مهمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتوقع أن يلتقي الجانبان خلال أسابيع

أجرت باكستان والهند محادثات "إيجابية للغاية"، اليوم (الخميس) لبحث إقامة ممر يتيح للحجاج السيخ المرور دون تأشيرات، بعد أسابيع من التوتر العسكري بين القوتين النوويتين كاد يدفع بهما إلى حافة الحرب.

والتقى مسؤولون من البلدين في بلدة أتاري في الهند لمناقشة تفاصيل اتفاق، من شأنه أن يسمح للهنود السيخ بزيارة مقام لمؤسس ديانتهم في شرق باكستان.

وذكر بيان مشترك وزعته وزارة الخارجية الباكستانية وأوردته "فرانس برس" أن الجانبين أجريا محادثات مفصلة وبنّاءة حول مختلف جوانب وبنود الاتفاق المقترح، واتفقا على العمل سريعاً لتشغيل ممر كارتاربور صاحب".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجتمع الجانبان مجدداً في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق.

وحافظ البلدان على هدوء حذر منذ أن أثارت الغارات الجوية المتبادلة عبر حدود إقليم كشمير المتنازع عليه في فبراير (شباط) الماضي، مخاوف من اندلاع نزاع أوسع.