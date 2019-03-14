، 4 انتصارات و3 تعادلات في الجولة 22 من الدوري الممتاز للشباب ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت اليوم الخميس مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا، التي شهدت 7 مباريات جمعت: النصر مع الشباب، والهلال مع الاتفاق، والأهلي مع الاتحاد، والتعاون مع الفتح، والطائي مع الرائد، والوحدة مع الأنصار، وأحد مع القادسية.
على ملعبه بالرياض، حسم النصر مباراته مع الشباب بالفوز برباعية دون رد، ليواصل تربُّعه على قمة جدول البطولة برصيد 59 نقطة، فيما توقف الشباب عند 36 نقطة في المركز الثالث.
وتمكّن الهلال من الفوز على الاتفاق بهدف دون رد ليرفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 25 نقطة في المركز التاسع.
وحسم التعادل بهدف لكل فريق مباراة الأهلي والاتحاد، ووصل الأهلي إلى النقطة 36 في المركز الرابع؛ وهو نفس رصيد الاتحاد صاحب المركز الرابع.
وانتهت مباراة التعاون والفتح بتعادل سلبي، ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، كما رفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.
وفاز الرائد على الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليكون رصيد الرائد 13 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد الطائي عند 30 نقطة في المركز السادس.
وفاز الوحدة على الأنصار بهدف دون رد، ليرفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الأنصار عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.
وتعادل أحد والقادسية بدون أهداف، ليكون رصيد الأول 23 نقطة في المركز الحادي عشر، ورصيد القادسية 27 نقطة في المركز الثامن.
4 انتصارات و3 تعادلات في الجولة 22 من الدوري الممتاز للشبابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-14
اختتمت اليوم الخميس مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا، التي شهدت 7 مباريات جمعت: النصر مع الشباب، والهلال مع الاتفاق، والأهلي مع الاتحاد، والتعاون مع الفتح، والطائي مع الرائد، والوحدة مع الأنصار، وأحد مع القادسية.
على ملعبه بالرياض، حسم النصر مباراته مع الشباب بالفوز برباعية دون رد، ليواصل تربُّعه على قمة جدول البطولة برصيد 59 نقطة، فيما توقف الشباب عند 36 نقطة في المركز الثالث.
وتمكّن الهلال من الفوز على الاتفاق بهدف دون رد ليرفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 25 نقطة في المركز التاسع.
وحسم التعادل بهدف لكل فريق مباراة الأهلي والاتحاد، ووصل الأهلي إلى النقطة 36 في المركز الرابع؛ وهو نفس رصيد الاتحاد صاحب المركز الرابع.
وانتهت مباراة التعاون والفتح بتعادل سلبي، ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، كما رفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.
وفاز الرائد على الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليكون رصيد الرائد 13 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد الطائي عند 30 نقطة في المركز السادس.
وفاز الوحدة على الأنصار بهدف دون رد، ليرفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الأنصار عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.
وتعادل أحد والقادسية بدون أهداف، ليكون رصيد الأول 23 نقطة في المركز الحادي عشر، ورصيد القادسية 27 نقطة في المركز الثامن.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
10:05 PM
اختتمت اليوم الخميس مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا، التي شهدت 7 مباريات جمعت: النصر مع الشباب، والهلال مع الاتفاق، والأهلي مع الاتحاد، والتعاون مع الفتح، والطائي مع الرائد، والوحدة مع الأنصار، وأحد مع القادسية.
على ملعبه بالرياض، حسم النصر مباراته مع الشباب بالفوز برباعية دون رد، ليواصل تربُّعه على قمة جدول البطولة برصيد 59 نقطة، فيما توقف الشباب عند 36 نقطة في المركز الثالث.
وتمكّن الهلال من الفوز على الاتفاق بهدف دون رد ليرفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 25 نقطة في المركز التاسع.
وحسم التعادل بهدف لكل فريق مباراة الأهلي والاتحاد، ووصل الأهلي إلى النقطة 36 في المركز الرابع؛ وهو نفس رصيد الاتحاد صاحب المركز الرابع.
وانتهت مباراة التعاون والفتح بتعادل سلبي، ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، كما رفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.
وفاز الرائد على الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليكون رصيد الرائد 13 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد الطائي عند 30 نقطة في المركز السادس.
وفاز الوحدة على الأنصار بهدف دون رد، ليرفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الأنصار عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.
وتعادل أحد والقادسية بدون أهداف، ليكون رصيد الأول 23 نقطة في المركز الحادي عشر، ورصيد القادسية 27 نقطة في المركز الثامن.
، 4 انتصارات و3 تعادلات في الجولة 22 من الدوري الممتاز للشباب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر 4 انتصارات و3 تعادلات في الجولة 22 من الدوري الممتاز للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.