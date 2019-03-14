، السودان.. تجدد المظاهرات تزامناً مع أداء الحكومة الجديدة اليمين ،

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تجمع عدد من المتظاهرين بأعداد كبيرة في مدينتي الخرطوم وأم درمان بالسودان، اليوم (الخميس)، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن شهود عيان، قبل أن تلجأ قوات الأمن إلى تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وتجددت المظاهرات بالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة برئاسة طاهر إيلا لليمين الدستورية.
وهتف المتظاهرون "حرية، سلام وعدالة"، في حين سارعت قوات الأمن إلى التدخل لتفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
ويأتي ذلك في وقت أدت فيه الحكومة الجديدة برئاسة محمد طاهر إيلا اليمين الدستورية.
وحكومة "إيلا" هي ثالث حكومة للسودان في أقل من عامين ونصف، ويراهن عليها الرئيس عمر البشير لحل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
السودان.. تجدد المظاهرات تزامناً مع أداء الحكومة الجديدة اليمينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-14
تجمع عدد من المتظاهرين بأعداد كبيرة في مدينتي الخرطوم وأم درمان بالسودان، اليوم (الخميس)، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن شهود عيان، قبل أن تلجأ قوات الأمن إلى تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وتجددت المظاهرات بالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة برئاسة طاهر إيلا لليمين الدستورية.
وهتف المتظاهرون "حرية، سلام وعدالة"، في حين سارعت قوات الأمن إلى التدخل لتفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
ويأتي ذلك في وقت أدت فيه الحكومة الجديدة برئاسة محمد طاهر إيلا اليمين الدستورية.
وحكومة "إيلا" هي ثالث حكومة للسودان في أقل من عامين ونصف، ويراهن عليها الرئيس عمر البشير لحل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
09:56 PM
قوات الأمن فرقت المحتجين بالغاز المسيل للدموع
تجمع عدد من المتظاهرين بأعداد كبيرة في مدينتي الخرطوم وأم درمان بالسودان، اليوم (الخميس)، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن شهود عيان، قبل أن تلجأ قوات الأمن إلى تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وتجددت المظاهرات بالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة برئاسة طاهر إيلا لليمين الدستورية.
وهتف المتظاهرون "حرية، سلام وعدالة"، في حين سارعت قوات الأمن إلى التدخل لتفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
ويأتي ذلك في وقت أدت فيه الحكومة الجديدة برئاسة محمد طاهر إيلا اليمين الدستورية.
وحكومة "إيلا" هي ثالث حكومة للسودان في أقل من عامين ونصف، ويراهن عليها الرئيس عمر البشير لحل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
، السودان.. تجدد المظاهرات تزامناً مع أداء الحكومة الجديدة اليمين ،
المصدر : الخليج 365
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