، شاهد.. صورة "سلطان بن عبدالعزيز" تزين أكبر فنادق العاصمة الإندونيسية ،

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لفتت انتباه زوار ونزلاء فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الإندونيسيا جاكرتا صور الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز التي زينت أرجاء الفندق, والتي ساهمت بتوافد الزوار من أجل التقاط الصور التذكارية وهو مبتسم في لفتة تعبر عن الوفاء والحب الذي تركه الأمير سلطان حتى في دول الخارج - رحمه الله-.
وتفصيلاً، نوه رواد الفندق والمشاركون بمنافسات الدورة الحادية عشرة لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك، بمآثر الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي قدم عطاءات كثيرة وعرف أنه سلطان الخير.
وتعد هذه المسابقة القرآنية الدولية والتي تشارك فيها 18 دولة و120 متسابقاً من دول آسيان والباسفيك من أهم برامجه وأنشطته, حيث إن المتسابقين ينافسون من أجل نيل جوائز هذه المسابقة التي تنظمها مؤسسة الأمير سلطان الخيرية في عامها الحادي عشر.
ويشارك في تنظيم المسابقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من خلال مكتب الملحق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية, وتضم خمسة فروع، أربعة منها لحفظ القرآن الكريم كاملاً أو أجزاء منه، والخامس لحفظ السنة النبوية؛ فيما تم تخصيص جوائز قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل في كل فرع من الفروع الخمسة، كما يمنح الفائزين فرصة لأداء مناسك الحج.
شاهد.. صورة "سلطان بن عبدالعزيز" تزين أكبر فنادق العاصمة الإندونيسيةعبدالله العنزي الخليج 365 2019-03-14
لفتت انتباه زوار ونزلاء فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الإندونيسيا جاكرتا صور الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز التي زينت أرجاء الفندق, والتي ساهمت بتوافد الزوار من أجل التقاط الصور التذكارية وهو مبتسم في لفتة تعبر عن الوفاء والحب الذي تركه الأمير سلطان حتى في دول الخارج - رحمه الله-.
وتفصيلاً، نوه رواد الفندق والمشاركون بمنافسات الدورة الحادية عشرة لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك، بمآثر الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي قدم عطاءات كثيرة وعرف أنه سلطان الخير.
وتعد هذه المسابقة القرآنية الدولية والتي تشارك فيها 18 دولة و120 متسابقاً من دول آسيان والباسفيك من أهم برامجه وأنشطته, حيث إن المتسابقين ينافسون من أجل نيل جوائز هذه المسابقة التي تنظمها مؤسسة الأمير سلطان الخيرية في عامها الحادي عشر.
ويشارك في تنظيم المسابقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من خلال مكتب الملحق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية, وتضم خمسة فروع، أربعة منها لحفظ القرآن الكريم كاملاً أو أجزاء منه، والخامس لحفظ السنة النبوية؛ فيما تم تخصيص جوائز قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل في كل فرع من الفروع الخمسة، كما يمنح الفائزين فرصة لأداء مناسك الحج.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
09:55 PM
مع انطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن والسنة النبوية في موسمها الـ 11
لفتت انتباه زوار ونزلاء فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الإندونيسيا جاكرتا صور الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز التي زينت أرجاء الفندق, والتي ساهمت بتوافد الزوار من أجل التقاط الصور التذكارية وهو مبتسم في لفتة تعبر عن الوفاء والحب الذي تركه الأمير سلطان حتى في دول الخارج - رحمه الله-.
وتفصيلاً، نوه رواد الفندق والمشاركون بمنافسات الدورة الحادية عشرة لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك، بمآثر الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي قدم عطاءات كثيرة وعرف أنه سلطان الخير.
وتعد هذه المسابقة القرآنية الدولية والتي تشارك فيها 18 دولة و120 متسابقاً من دول آسيان والباسفيك من أهم برامجه وأنشطته, حيث إن المتسابقين ينافسون من أجل نيل جوائز هذه المسابقة التي تنظمها مؤسسة الأمير سلطان الخيرية في عامها الحادي عشر.
ويشارك في تنظيم المسابقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من خلال مكتب الملحق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية, وتضم خمسة فروع، أربعة منها لحفظ القرآن الكريم كاملاً أو أجزاء منه، والخامس لحفظ السنة النبوية؛ فيما تم تخصيص جوائز قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل في كل فرع من الفروع الخمسة، كما يمنح الفائزين فرصة لأداء مناسك الحج.
، شاهد.. صورة "سلطان بن عبدالعزيز" تزين أكبر فنادق العاصمة الإندونيسية ،
المصدر : الخليج 365
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