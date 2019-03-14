، "تخصصي جدة" ينظم مؤتمر زراعة النخاع والخلايا الجذعية ،

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ينظم قسم الأورام بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة مؤتمره الأول عن زراعة النخاع أو ما يسمى الخلايا الجذعية اليوم بأحد الفنادق بجدة.
حيث يناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام عددًا من التخصصات ذات العلاقة كالعناية السريرية الطبية التمريض، مختبر الخلايا الجذعية، الجودة وبيانات سجل المرضى ويشمل برنامج المؤتمر أكثر من 40 موضوعًا علميًا في زراعة الخلايا الجذعية والتي ستسلط الضوء على آخر المستجدات العلمية في هذا التخصص المهم والمتطور وكيفية الحفاظ على الخصوبة لمرضى الزراعة .
وسيكون من أبرز المتحدثين في هذا المؤتمر رئيس الجمعية الأوروبية لزراعة الخلايا الجذعية البروفيسور نكولاس كروجر بالإضافة إلى متحدثين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأكثر من أربعين متحدثًا وطبيبًا سعوديًا وعربيًا كما ستكون هناك مشاركات مفتوحة للجميع تشمل كلمات من المتعافين لمشاركة تجربتهم مع أي مريض أو قريب لمريض.
"تخصصي جدة" ينظم مؤتمر زراعة النخاع والخلايا الجذعيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-14
ينظم قسم الأورام بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة مؤتمره الأول عن زراعة النخاع أو ما يسمى الخلايا الجذعية اليوم بأحد الفنادق بجدة.
حيث يناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام عددًا من التخصصات ذات العلاقة كالعناية السريرية الطبية التمريض، مختبر الخلايا الجذعية، الجودة وبيانات سجل المرضى ويشمل برنامج المؤتمر أكثر من 40 موضوعًا علميًا في زراعة الخلايا الجذعية والتي ستسلط الضوء على آخر المستجدات العلمية في هذا التخصص المهم والمتطور وكيفية الحفاظ على الخصوبة لمرضى الزراعة .
وسيكون من أبرز المتحدثين في هذا المؤتمر رئيس الجمعية الأوروبية لزراعة الخلايا الجذعية البروفيسور نكولاس كروجر بالإضافة إلى متحدثين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأكثر من أربعين متحدثًا وطبيبًا سعوديًا وعربيًا كما ستكون هناك مشاركات مفتوحة للجميع تشمل كلمات من المتعافين لمشاركة تجربتهم مع أي مريض أو قريب لمريض.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
09:51 PM
يناقش أكثر من 40 بحثًا وآخر المستجدات العلمية بهذا التخصص
ينظم قسم الأورام بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة مؤتمره الأول عن زراعة النخاع أو ما يسمى الخلايا الجذعية اليوم بأحد الفنادق بجدة.
حيث يناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام عددًا من التخصصات ذات العلاقة كالعناية السريرية الطبية التمريض، مختبر الخلايا الجذعية، الجودة وبيانات سجل المرضى ويشمل برنامج المؤتمر أكثر من 40 موضوعًا علميًا في زراعة الخلايا الجذعية والتي ستسلط الضوء على آخر المستجدات العلمية في هذا التخصص المهم والمتطور وكيفية الحفاظ على الخصوبة لمرضى الزراعة .
وسيكون من أبرز المتحدثين في هذا المؤتمر رئيس الجمعية الأوروبية لزراعة الخلايا الجذعية البروفيسور نكولاس كروجر بالإضافة إلى متحدثين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأكثر من أربعين متحدثًا وطبيبًا سعوديًا وعربيًا كما ستكون هناك مشاركات مفتوحة للجميع تشمل كلمات من المتعافين لمشاركة تجربتهم مع أي مريض أو قريب لمريض.
، "تخصصي جدة" ينظم مؤتمر زراعة النخاع والخلايا الجذعية ،
المصدر : الخليج 365
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