، ثلاث إصابات إحداهم خطيرة نتيجة تصادم بعقبة الملك فهد ،

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تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغًا عن حادث تصادم في تمام الساعة 17:42 مساء اليوم الخميس، على الرقم الموحد ( 997 ) الموقع عقبة الملك فهد تحديدًا نفق رقم 17.
وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين بمباشرة القائد الميداني طارق علي بتات من الهلال الأحمر لموقع الحادث.
وتابع: وعند وصول أول فرقة اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع، وبعد الكشف عليها اتضح وجود إصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافيًا بالموقع، ونقلها للمستشفى، وإصابتين متوسطتين تم التعامل معهما إسعافيًا، ونقل جميع الإصابات لمستشفى الملك فهد بالباحة من قِبل فرق إسعاف الهلال الأحمر.
ثلاث إصابات إحداهم خطيرة نتيجة تصادم بعقبة الملك فهدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-14
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغًا عن حادث تصادم في تمام الساعة 17:42 مساء اليوم الخميس، على الرقم الموحد ( 997 ) الموقع عقبة الملك فهد تحديدًا نفق رقم 17.
وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين بمباشرة القائد الميداني طارق علي بتات من الهلال الأحمر لموقع الحادث.
وتابع: وعند وصول أول فرقة اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع، وبعد الكشف عليها اتضح وجود إصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافيًا بالموقع، ونقلها للمستشفى، وإصابتين متوسطتين تم التعامل معهما إسعافيًا، ونقل جميع الإصابات لمستشفى الملك فهد بالباحة من قِبل فرق إسعاف الهلال الأحمر.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
09:43 PM
تم التعامل معها إسعافيًا ونقلت إلى مستشفى الملك بالباحة
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغًا عن حادث تصادم في تمام الساعة 17:42 مساء اليوم الخميس، على الرقم الموحد ( 997 ) الموقع عقبة الملك فهد تحديدًا نفق رقم 17.
وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين بمباشرة القائد الميداني طارق علي بتات من الهلال الأحمر لموقع الحادث.
وتابع: وعند وصول أول فرقة اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع، وبعد الكشف عليها اتضح وجود إصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافيًا بالموقع، ونقلها للمستشفى، وإصابتين متوسطتين تم التعامل معهما إسعافيًا، ونقل جميع الإصابات لمستشفى الملك فهد بالباحة من قِبل فرق إسعاف الهلال الأحمر.
، ثلاث إصابات إحداهم خطيرة نتيجة تصادم بعقبة الملك فهد ،
المصدر : الخليج 365
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