ضربت موجة غبار كثيفة، ظهر اليوم، ساحل عسير، أدت إلى حجب الرؤية على الطريق الدولي الساحلي؛ الأمر الذي حدا الكثير من المسافرين للتوقف من شدة الأتربة المثارة. وغطت الرياح سماء مركزي السعيدة وعمق الواقعَيْن على ساحل عسير، وأدت لتدني مستوى الرؤية بشكل كبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: توقف المسافرين بسبب غبار على ساحل عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.