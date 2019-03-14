“هدف” يتحمل نسبة من رواتب السعوديين عبر “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات”

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لمنشآت القطاع الخاص أربع خطوات للتسجيل والاستفادة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات. وتبدأ الخطوات بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وتفعيل حساب “برامج دعم التوظيف” من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات” ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة لبرنامج الدعم.

وبانضمام المنشأة للبرنامج تستفيد بتحمل الصندوق لنسبة من أجور السعوديين والسعوديات المنضمين عن طريق البرنامج، حيث تمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و 20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

ويوجه 70% من الدعم للتوظيف و 30% لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. ويهدف البرنامج، إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ورفع مهاراتهم، وكذلك يستهدف البرنامج الباحثين والباحثات عن عمل، الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يوماً، كما يشمل حديثي التخرج.