بالإنفوجراف.. «التعليم» تكشف ملامح حركة النقل الخارجي

كشفت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التعليم أن 84.39% من المعلمين والمعلمات مستقرون في مدارسهم، بعد إعلان حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، بينما بلغت نسبة من تقدموا للحركة 15.61% فقط .

وتقدم لحركة هذا العام 82 ألف معلم ومعلمة، كانت نسبة المتقدمين منهم لتحسين مواقع عملهم داخل إدارات التعليم 32 %، ووصلت نسبة من تقدموا للنقل بين المناطق والمحافظات 68%.

وبمتابعة سنوات التقديم تمثل نسبة المتقدمين لحركة النقل الخارجي (1440هـ- 1430هـ) النسب التالية 0.8% و(1431هـ 2.4%) و(1432هـ 3.6%) و(1433هـ 9.6%) و(1434هـ 7.3%) و(1435هـ 8.7%) و(1436هـ 8.3%) و(1437هـ 14%) و(1438هـ 18%) و(1439هـ 27%)، بينما تبلغ نسبة من تقدموا في الثلاث سنوات الأخيرة 59%.

وتؤكد وزارة التعليم، الشفافية والعدالة في إجراءات حركة نقل المعلمين والمعلمات وإتاحة الفرصة للاطلاع على التفاصيل الخاصة بمن تم نقلهم وظروف النقل والمقارنة في النتائج كأحد ممكنات الشفافية لدى المستهدفين بالحركة .

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وتراعي الوزارة الضوابط والمعايير التي تعمل على تحديثها وفق المستجدات في كل عام بما يحقق تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات النقل بالتزامن مع مراعاة ارتباط الحركة بالعديد من المؤثرات والالتزامات المرتبطة بالوظائف والميزانيات والاحتياج الفعلي والتخصصات، وهي ما تنعكس بشكل واضح على أداء حركة النقل .

وكانت مصادر قد أوضحت في وقت سابق، أنه سيتم إعلام المتقدمين في حركة النقل الخارجي سواء بالقبول أو الرفض، عبر رسائل نصية على هواتفهم، كما سيتم السماح للمتضررين تقديم اعتراض على نتيجة الحركة ولمدة عشرة أيام من إعلانها.

وتوقعت المصادر ألّا تتجاوز الحركة ما حققته العام الماضي؛ حيث بلغت نسبة 20% من المتقدمين والمتقدمات.

وحسب إحصائيات وزارة التعليم، فقد بلغت نسبة مَن تقدم لحركة النقل الخارجي في عام 1437هـ 14%، فيما بلغت النسبة 18% في عام 1438هـ، و27% في عام 1439هـ.