حساب المواطن: نجري استبيانًا لمعرفة معدلات استهلاك الطاقة.. وعلى المستفيدين التجاوب معه

نفى برنامج حساب المواطن، ما أثير حول إجراء بعض من موظفيه، اتصالات من خارج المملكة للمواطنين، لإجراء استبيان يهدف إلى معرفة معدلات استهلاك الطاقة.

وقال المتحدث باسم البرنامج سلطان القحطاني، في تصريحات لـ«عاجل»، إنه «يعمل على أخذ إفادة المستفيدين من خلال إكمال بعض المعلومات على هيئة استبيان، والذي يهدف إلى معرفة معدلات استهلاك الطاقة».

وأعرب عن أسفه من تداول مثل تلك المعلومات قبل التأكد منها، مؤكدًا أن البرنامج يعمل على استبيان دوري يخص المستفيدين، من خلال الاتصال الهاتفي من داخل المملكة فقط، حيث يقوم موظف البرنامج بالتعريف بنفسه وبالجهة مع التأكيد بأن المكالمة مسجلة.

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وأشار إلى أن البرنامج يقوم -ولا يزال- يجري استبيانًا يهدف إلى معرفة معدلات استهلاك الطاقة، من خلال مشاركة أسئلة عامّة وليس فيها أي معلومات سرية.

وتابع القحطاني: «يمكن للمستفيدين التأكّد من ذلك عبر القنوات الرسمية للبرنامج المتمثلة في الحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي وحساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى جانب الرقم الموحد للبرنامج 19912، مرحّبًا باستقبال أي استفسارات من خلال البريد الإلكتروني الرسمي [email protected]

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قد قالوا إنهم تلقوا اتصالات من خارج المملكة، طلب خلالها موظفون حسابات وأرقام شركة الكهرباء، مطالبين بعدم التجاوب مع تلك الاتصالات.